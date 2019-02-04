سفير إسبانيا يشتري "عسل أبيض" و"صابون" من معرض ديارنا للأسر المنتجة

القاهرة- مصراوي:

زار رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، معرض ديارنا لمنتجات الأسر المنتجة في أرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه رودريجيث جارسيا مدير المكتب الإسباني للتعاون بالقاهرة.

ورافق السفير خلال جولته بالمعرض عادل البكساوي مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، والذي كان في استقباله، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين.

وتجول كاساريس داخل المعرض لنحو ساعتين، وأبدى إعجابه الشديد بالمنتجات والحرف اليدوية والتراثية الموجودة في المعرض، واستمع لشرح المصنعين للمنتجات عن حرفهم وإنتاجها وأوجه استخدامها.

واشترى السفير الإسباني لنفسه بعض المنتجات من المعرض مثل العسل الأبيض الطبيعي، والصابون المصنع من المواد الطبيعية، وبعض العطور الخاصة بالجسم.

ووصف كاساريس معرض ديارنا بـ"الرائع"، وفقا للبيان، مشيرا إلى أنه كان يريد الذهاب من قبل إلى المعرض ولكن لم يكن لديه وقت، مضيفا أنه تجول في المكان وشاهد الصناعات اليدوية وتحدث مع بعض الحرفيين ووجد أن جودة المنتجات رائعة.

وقال السفير إنه سيأتي للمعرض لشراء المزيد من المنتجات في العام المقبل حيث يعلم أن المعرض يقام بشكل سنوي، بحسب بيان التضامن.