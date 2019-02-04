الأهلي الكويتي مصر يحقق نموا بنسبة 62% في صافي الأرباح خلال 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك الأهلي الكويتي مصر، في بيان اليوم الاثنين، إنه حقق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 62% خلال عام 2018، مقارنة بالعام السابق عليه، حيث بلغ صافي الأرباح 537 مليون جنيه في عام 2018.

وأضاف البنك أنه حقق أرباحاً تشغيلية بلغت 735 مليون جنيه خلال عام 2018، مما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بمبلغ 511 مليون جنيه في نهاية عام 2017.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 36% ليصل إلى 24 مليار جنيه بنهاية 2018 مقارنة بمبلغ 17.6 مليار جنيه في نهاية عام 2017، وفقا للبنك.

وسجلت محفظة قروض وتسهيلات البنك للعملاء نموا بنسبة 45 % خلال العام الماضي، لتصل بنهاية عام 2018 إلى 16 مليار جنيه، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.8% بمعدل تغطية 78.76%.

وقال البنك الأهلي الكويتي مصر، إنه أنشئ مركزين متخصصين في خدمات التمويل التجاري لتلبية متطلبات العملاء في منطقة شرق القاهرة والإسكندرية، مع وجود خطط لإضافة مركز جديد بوسط القاهرة خلال عام 2019 لتلبية احتياجات عملاء الشركات.

وأضاف البنك أنه يسعى لتوسيع نطاق تواجده الإقليمي ليرفع عدد فروعه إلى 57 فرعاً بحلول نهاية عام 2021، مقابل 40 فرعا حاليا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.