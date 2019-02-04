وفد ألماني يزور "ايتيدا" لبحث التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

استقبلت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وفدًا يضم عدد من مسئولي وممثلي الشركات الألمانية وأعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وممثلي الجهات الألمانية المعنية.

وحضر اللقاء ممثلين عن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين، بحسب بيان صحفي لايتيدا اليوم الاثنين.

وتأتي زيارة الوفد الألماني للهيئة في إطار الزيارة الرسمية التي يترأسها بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، إلى مصر برفقة وفد اقتصادي وبرلماني، في الفترة من ٢ إلى ٤ فبراير الجاري.

وقالت رشاد في البيان إن الهيئة على استعداد لتوجيه كافة أشكال الدعم لجذب المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات الألمانية للاستثمار في مصر وبالأخص تلك التي تعتمد على خدمات القيمة المضافة العالية.

وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وسبل دعم تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقالت مها رشاد إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها سوق جاذب للاستثمار وممارسة الأعمال.

وأضافت أن مصر تعد واحدة من أبرز المواقع الجاذبة لكبرى الشركات التكنولوجية لخدمة عملائها وأسواقها العالمية انطلاقاً من مصر، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها إلى 3.67 مليار دولار خلال عام 2018.

وأوضحت رشاد أن العام الماضي شهد اهتمام متزايد من جانب الشركات الألمانية لتوسيع أو إنشاء مراكز للخدمات المشتركة في مصر في عدد من المجالات التكنولوجية المختلفة، ومن ضمنها شركة "إس كيو إس - SQS" للأنظمة الرقمية وخدمات اختبار جودة البرمجيات، وكذلك شركة "Henkel" وكذا شركتي "كيوسنتريس"، و"سيمنس".

كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الهيئة ومحاور العمل الرئيسية ومنها بناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية للشباب المصري، ودعم ورعاية الابداع التكنولوجي واحتضان رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار.