وزير الاقتصاد الألماني يزور مقر مسرعة الأعمال "فلك" التابعة للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

زار بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اليوم الاثنين، مقر مسرعة الأعمال "فلك" التابعة لمبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لدعم الشركات الناشئة، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وصاحب الوزير الألماني في زيارة مقر "فلك" سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، بحضور يوليوس جورج لوي السفير الألماني لدى القاهرة، وشهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال.

واستمع الوزير الألماني، إلى شرح عن مبادرة "فكرتك شركتك"، ومسرعة الأعمال "فلك"، والتي تهدف لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، وفقا للبيان.

ورحب الوزير الألماني، بمبادرة "فكرتك شركتك"، ودور مسرعة الأعمال "فلك" في دعم رواد الأعمال المصريين، مشيرا إلى ألمانيا تعد من أعلى البلاد في العالم في مجال ريادة الأعمال، مؤكدا حرص ألمانيا على زيادة دعمها لريادة الأعمال في مصر.

وأكدت سحر نصر، حرص مصر على الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال ريادة الأعمال، داعية وزير الاقتصاد الألماني إلى دعم مشروعات الشباب، وذلك في إطار التركيز على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب.

وقال وزير الاتصالات إن الدولة تدعم بقوة الاستثمار في الطاقات الخلاقة للشباب من خلال برامج بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي؛ مستعرضا البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات في هذا الشأن، وتدشين 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاستثمار من خلال مبادرة فكرتك شركتك.



وذكر شهاب مرزبان، أن وزارة الاستثمار أسست أول مركز لرواد الأعمال داخل مقر الوزارة، وحضانات لريادة الأعمال في فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، والذي يساهم في تقديم الخدمات المتكاملة للشركات الناشئة.

وأوضح أن "فكرتك شركتك" قامت من خلال شركة مصر لريادة الأعمال بتأسيس مسرعة الاعمال "فلك"، والمساهمة في تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك"، والتي تعمل كمنصة لإطلاق العديد من برامج مسرعات الأعمال وتمتد في العديد من القطاعات.

وتعد "فلك" هي أكبر مسرع للأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادي في المنطقة، بحسب البيان.

وخلال زيارة الوزير الألماني قدم عدد من رواد الأعمال الذين تم دعمهم من "فكرتك شركتك" و"فلك" في المرحلة الأولى، شرحا حول مشروعاتهم.