كريم تطلق خدمة "كريم باص" بالإسكندرية

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركة كريم مصر المتخصصة في النقل التشاركي الذكي، خدمة كريم باص في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن أطلقت الخدمة بالقاهرة والجيزة في ديسمبر الماضي.

وبحسب بيان صحفي للشركة، رفعت كريم عدد خطوطها الرئيسية لخدمة كريم باص لتصل إلى 24 خط لتغطية المناطق الرئيسية في الثلاث محافظات.

وقالت هدير شلبي، مدير قطاع النقل الجماعي في شركة كريم إن إطلاق خدمة كريم باص يأتي انعكاسًا لفلسفتنا التي نحرص فيها على تسهيل حياة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار المستمر للوقود وخدمات التنقل في مصر.

أضافت شلبي: "تهتم الشركة بسلامة الراكبين والكباتن وتقوم بتقديم تدريب دوري للكباتن بالإضافة إلى التأمين على الرحلة للكباتن والعملاء.

وزودت الشركة الحافلات بنظام "Telematics" الذي يراقب سرعة الباص وجودة القيادة لضمان رحلة آمنة للجميع، وفقًا للبيان.