أحمد الوكيل: انخفاض سعر الدولار الجمركي بداية خير لمصر

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 27 قرشًا في عدد من البنوك الأسبوع الماضي، سيخفض أسعار السلع خلال الشهور المقبلة، إذا واصل انخفاضه.

وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن قرار خفض سعر الدولار الجمركي "بداية خير لمصر"، لكنه قال إن هذا الانخفاض لن يؤثر بشكل فوري على أسعار السلع المستوردة خلال الأيام المقبلة، وأنها إذا انخفضت ستكون بنسبة بسيطة للغاية.

وقال إنه مع زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والبورصة، فإن ذلك يساهم في زيادة قيمة الجنيه المصري، وبالتالي انخفاض أسعار السلع.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة بعد استقراره لعدة أشهر، ليستقر حاليا عند مستوى 17.7 جنيه للبيع، و17.6 جنيه للشراء.

وخفضت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بداية من الشهر الجاري على السلع غير الأساسية بنحو 27 قرشًا، ليصل إلى 17.70 جنيه، مقابل 17.97 جنيه في يناير وديسمبر الماضيين.