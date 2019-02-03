بنك مصر إيران يشكل لجنة لتسيير أعماله لحين تعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن البنك قرر تشكيل لجنة مكونة من 3 أشخاص بإشراف أشرف الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة البنك غير التنفيذي بهدف تسيير أعمال البنك حتى تعيين رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا جديدًا للبنك بدلًا من عمرو طنطاوى.

وكان البنك المركزي رفض التجديد لعمرو طنطاوي لمدة 6 أشهر بشكل استثنائي بعد انتهاء فترة عمله رسميا بالبنك في منتصف الشهر الماضي.

وكان عمرو طنطاوي تولى رسميًا في يناير2015 منصب العضو المنتدب بالبنك خلفا لحمدي موسى، وذلك بعد ما كان يشغل مدير عام الفروع بالبنك.

ويتوزع هيكل ملكية بنك مصر إيران بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا العام الماضي بتعيين أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام رئيسًا للبنك خلفا لإسماعيل حسن.