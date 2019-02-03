رغم التخفضيات وزيادة الإقبال.. زوار معرض الكتاب يشكون من ارتفاع الأسعار

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كتبت- شيرين صلاح:

جذبت لافتة لإحدى دور النشر، فاطمة يحيى، أثناء جولتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تشير اللافتة إلى تخفيضات على أسعار الكتب المعروضة للبيع تصل إلى 40%، وهو ما دفعها لدخول المكان المخصص لهذه الدار بالمعرض.

تقول فاطمة، لمصراوي، إنها اشترت آخر كتاب في جولتها بالمعرض من هذه الدار، وهو عبارة عن رواية، وذلك بعد أن اشترت 5 كتب بنحو 550 جنيهًا.

"الأسعار السنة دي أغلى من العام الماضي، اشتريت السنة اللي فاتت 5 كتب بنحو 350 جنيهًا"، بحسب ما ذكرته فاطمة.

وتشهد الدورة الخمسين من معرض القاهرة للكتاب، والمنعقدة حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تخفيضات على أسعار الكتب ببعض دور النشر والتي تتراوح نسبتها بين 20 و40%.

وتقول ليلي رأفت، المسؤلة عن بيع الكتب بإحدى دور النشر، لمصراوي، إن الدار هذا العام قررت وضع تخفيضات تتراوح بين 20 و40% على الكتب، لجذب الزوار للشراء، وذلك نظراً لبعد مسافة المعرض هذا العام عن العام الماضي.

"نسبة الخصم على الإصدارات الجديدة 20%، بينما تصل على الإصدارات القديمة إلى 40%"، بحسب قول ليلي.

وأضافت ليلي، أن أسعار الكتب هذ العام تتراوح بين 38 و150 جنيهًا للروايات، وهذه الأسعار أعلى من مستوياتها في العام الماضي، كما وصلت إلى 1600 جنيهًا للموسوعات.

وتابعت: "على الرغم من ارتفاع أسعار الموسوعات مثل موسوعات العقاد والتي يصل سعرها إلى 1600 جنيهًا إلا أنها لاقت إقبالاً على شرائها"، مشيرة إلى أن دار العرض لم تتوقع أن تشهد هذا الإقبال الكبير.

وترى ليلي، إن الارتفاع في أسعار الكتب هذا العام ليست كبيرا في الدار التابعة لها.

ورغم أن نسبة التخفيضات كبيرة فإن أسعار الكتب هذا العام ارتفعت عن العام الماضي، وهو ما دفع بعض زوار المعرض لرفع ميزانياتهم الخاصة بالمعرض هذا العام لشراء الكتب، بحسب ما ذكروه لمصراوي.

اتجهت مريم أحمد، طالبة بكلية الطب، صباحا إلى معرض الكتاب لشراء كتب تساعدها في دراستها، بجانب شراء العديد من الروايات لبعض الكتاب التي تفضل القراءة لهم.

وقالت مريم، التي تزور المعرض للسنة الثانية على التوالي، إن ارتفاع أسعار الكتب في المعرض عن العام الماضي، اضطرها لرفع الميزانية التي خصصتها من أجل شراء الروايات، والكتب الخاصة بدراستها، ورغم ارتفاع الأسعار فإنها ترى أن أسعار الكتب التي اشترتها تعتبر مناسبة.

واشترت مريم 4 كتب متخصصة في الطب النفسي لكي تساعدها على دراستها ولندرة وجود هذه الكتب في المكتبات الأخرى سواء العامة أو غيرها، وبجانب ذلك اشترت 3 روايات بنحو 500 جنيه.

ويقول أحمد فريد، المسؤل عن بيع الكتب في أحد دور النشر بمعرض الكتاب، لمصراوي، إن من الطبيعي أن يجد زوار المعرض فروقًا في الأسعار هذا العام عن العام الماضي، نظراً لارتفاع أسعار الورق والطباعة.

وأضاف أن دار النشر التي يعمل بها قررت وضع تخفيضات تصل إلى 30% على الكتب هذا العام، لجذب زوار المعرض لشراء الكتب، مع ارتفاع الأسعار.

وتابع فريد، إن الإقبال يزداد يومًا بعد يوم على الكتب لدى دار النشر بالمعرض، على الرغم من ارتفاع أسعار، متوقعا المزيد من الإقبال حتى نهاية فترة المعرض في الخامس من فبراير الجاري.

ويرى فريد، أن المعرض هذا العام يقصده الزوار لشراء الكتب وليست للتنزه كما كان يفعل البعض خلال السنوات الماضية.

قطعت رهف منصور الطالبة بالصف الثاني الثانوي، مسافة طويلة من المنصورة، من أجل زيارة معرض الكتاب بصحبة والديها، وشراء بعض الكتب التي تفضل قرائتها ولكنها اصطدمت بارتفاع أسعار الكتب.

وقالت رهف، التي تزور معرض الكتاب للعام الثاني على التوالي لشراء الروايات: "رغم توفير جزء كبير من مدخراتي لشراء بعض الكتب من المعرض إلا أنني لم أستطع شراء كل الكتب التي أردت شراءها نظراً لارتفاع أسعارها عن العام الماضي".

ويأتي انعقاد المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا باليوبيل الذهبي للمعرض، الذي عقد للمرة الأولى سنة 1969، ورغم بعد المسافة عن المكان المعتاد تنظيم المعرض فيه بأرض المعارض بمدينة نصر، إلا أن بعض الزوار هذا العام أشاد بحسن التنظيم ومناسبة المكان للمعرض.