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    رئيس دمياط للأثاث: نتفاوض على إنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الأخشاب

    01:49 م الأحد 03 فبراير 2019
    رئيس دمياط للأثاث: نتفاوض على إنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الأخشاب

    الرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث

    كتبت- دينا خالد:

    قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، لمصراوي، إن الشركة تتفاوض مع أحد الشركات الكندية الكبرى، لإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الأخشاب بالمدينة.

    وأضاف بهاء الدين، أن الشركة اجتمعت مع وفد من الشركة الكندية الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء فرع للشركة بمصر في مدينة دمياط للأثاث، وتجري حاليًا المفاوضات.

    وأشار بهاء الدين، إلى أن الشركة سوف تعمل على تجميع مخلفات الأخشاب التي تنتج من المدينة، كالنشارة والقطع الصغيرة، وسيتم إعادة تدويرها والخروج بمنتجات خشبية جديدة، مما يقلل الهدر من الخشب الطبيعي.

    وأضاف بهاء الدين أن الشركة الكندية ستعمل أيضًا على إنتاج البويات وإكسسوارات ومستلزمات صناعة الأخشاب، وذلك بهدف تعميق الصناعة داخل المدينة.

    وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بدمياط، وستكون هذه المدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، وتطرح الحكومة فيها ورش ووحدات للتصنيع.

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