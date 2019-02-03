تجنبًا للسجن أو الغرامة.. الضرائب تطالب الممولين بسرعة التسجيل بالمصلحة

كتب- مصطفى عيد:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، كافة المخاطبين بأحكام قوانين الضرائب، بسرعة التسجيل لدى المصلحة وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأضافت المصلحة، في بيان اليوم الأحد، أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار البيان أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.