أسعار الذهب تستقر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 651 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 558 جنيهًا، وسجل جرام عيار 24 نحو 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية يومي السبت والأحد، حيث تتأثر حركة الأسعار بمصر بتحركها في هذه الأسواق.