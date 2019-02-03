المالية: تراجع الدين الدولاري قصير الأجل لمصر إلى 14 مليارًا

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار لتصل بنهاية العام إلى 14 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.6 مليار جنيه، منها 511.2 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% خلال عام 2017-2018.

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