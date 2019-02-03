"بلتون" توصي بالحفاظ على الهيكل الإداري للمصرية للاتصالات لضمان استقرارها

القاهرة- مصراوي:

أوصت شركة بلتون فاينانشيال، بالحفاظ على الهيكل الإداري الحالي شركة المصرية للاتصالات، والإدارة التنفيذية، من أجل إنهاء أية مخاوف متعلقة باستقرار الشركة.

وقالت بلتون، في مذكرة بحثية اليوم الأحد، حصل عليها مصراوي، إن "الرئيس التنفيذي الجديد للمصرية للاتصالات سيتولى مهام مجلس الإدارة خلال الفترة القصيرة المتبقية من دورتها الحالية والتي تنتهي في مارس 2019. وبناءً عليه، نرى أن الحفاظ على الهيكل الإداري الحالي والإدارة التنفيذية دون تغيير خلال الفترة المقبلة (لعام واحد ينتهي في مارس 2020) سينهي أية مخاوف متعلقة باستقرار إدارة الشركة".

وأضافت أن "الحفاظ على الهيكل الإداري للشركة دون تغيير ضرورياً خلال الفترة المقبلة".

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان الخميس الماضي، تعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة خلفا لأحمد البحيري.

وقالت الشركة في بيانها، إن الحكومة غيرت بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وعقد المجلس الجديد اجتماعًا يوم الخميس، ووافق على تعيين حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة.

كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء طارق محمد عبد الله الظاهر، خلفًا للواء أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

وذكرت بلتون أن الرئيس التنفيذي الجديد "يتمتع بخبرة ودراية قوية بقطاع المشغلين نظراً لدوره الرئيسي في وحدة أعمال المشغلين والكابلات الدولية بحكم منصبه كرئيس للقطاعين في المصرية للاتصالات".

وأضافت أن "عادل حامد تعهد باستكمال جهود الرئيس التنفيذي السابق الخاصة باستراتيجية الشركة طويلة الأمد.. ما من شأنه تقليل أي مخاوف متعلقة بأي تغيير في الاستراتيجيات والخطط الحالية للمصرية للاتصالات".

وأوصت بلتون بشراء سهم المصرية للاتصالات وقدرت القيمة العادلة للسهم عند 16.5 جنيه.