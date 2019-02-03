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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    10:25 ص الأحد 03 فبراير 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بشكل جماعي.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.12% إلى مستوى 14155 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.21%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 024% إلى مستوى 14127 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

    البورصة مؤشر EGX30 الأسهم

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