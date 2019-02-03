البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.12% إلى مستوى 14155 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.21%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 024% إلى مستوى 14127 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي.