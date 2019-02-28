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    بلومبرج: "أوبر" تقترب من شراء "كريم".. تعرف على قيمة الصفقة

    09:07 م الخميس 28 فبراير 2019
    بلومبرج: "أوبر" تقترب من شراء "كريم".. تعرف على قيمة الصفقة

    أوبر وكريم - ارشيفية

    القاهرة - مصراوي

    قالت شبكة بلومبرج الإخبارية، الخميس، إن شركة أوبر العالمية في مراحل متقدمة من مناقشات حول شراء منافستها بالشرق الأوسط "كريم".

    ولفتت بلومبرج إلى أن الصفقة ربما تكلف "أوبر" حوالي 3 مليار دولار، ويتم دفعها في الأسابيع المقبلة، بحسب أشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المحادثات حول الصفقة سرية.

    رفض ممثلو الشركتين التعليق على الأمر لبلومبرج، في وقت أشارت فيه الشبكة إلى أن المفاوضات المستمر لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي.

    تشهد شركة أوبر ومقرها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ازدهارا كبيرًا في الفترة الأخيرة وتوسعت إلى نقل الطعام والمواد اللوجستية.

    وعقدت الشركتان في يوليو الماضي محادثات أولية من أجل الاندماج في الشرق الأوسط أملا في حل أزمة التنافس المكلف لكليهما.

    من بين داعمي شركة "كريم" رجل الأعمال والملياردير السعودي الوليد بن طلال، وشركة "راكوتين" اليابانية.

    بلغت قيمة "كريم" في عام 2016 حوالي مليار دولار، وكانت واحدة من بين الشركات الناشئة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

    تمتلك الشركة أكثر من مليون سائق ومشغل في أكثر من 100 مدينة بحسب موقعها الرسمي.

    شركة أوبر شركة كريم الوليد بن طلال شركة راكوتين الشرق الأوسط
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