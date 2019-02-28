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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

    05:30 م الخميس 28 فبراير 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكًا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.52 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

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