التخطيط: 33.4 مليون سيدة استفادت من دعم السلع التموينية خلال 6 أشهر

القاهرة – مصراوي:

أظهر تقرير مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، الصادر من وزارة التخطيط اليوم الخميس، استفادة 38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، و33.4 مليون سيدة من دعم السلع التموينية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحدًا من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن حصول المرأة على كافة حقوقها في جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعي وأن تعزيز القدرات المالية للنساء لا يساهم فقط في القضاء على الفقر ولكن أيضا في تعليم أفضل ونتائج غذائية وصحية أفضل للأطفال.

وأظهر التقرير أن السيدات يشكلن نسبة 89% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات في تمويل 58.3 ألف مشروع للسيدات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وتضمن المؤشر مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي" بما حقق استفادة لحوالي10 آلاف سيدة إلى جانب مساهمة المعارض في زيادة مبيعات الأسر المنتجة بحوالي 60 مليون جنيه وتوفير 16.3 ألف فرصة توظيف ناتجة عن برنامج مستورة، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، وفيما يخص مؤشر الصحة الجيدة والرفاه أشار التقرير أنه تم تحقيق الاستفادة لحوالي 825 ألف مرأة معيلة مستفيدة من دعم التأمين الصحي فضلاً عن حصول 10.6 مليون امرأة علي وسائل تنظيم الأسرة واستفادة 8 مليون امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة إلى جانب تنظيم 10.9 الف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

وأشار التقرير الصادر من الوزارة إلى وجود 11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي وتدريب 2750 ميسرة، وتحقيق الاستفادة لحوالي 60 ألف مستفيدة من البرامج الرياضية المتنوعة و 66 ألف مستفيدة من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم.