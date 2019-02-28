نوكيا توقع مذكرتي تفاهم مع "إيتيدا" و"ITI" لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل

كتب- محمد علاء الدين:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات، توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة "نوكيا العالمية وكلٍ من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، للتعاون في توفير فرص عمل متميزة، وبناء قدرات وتنمية مهارات الشباب المصري لدعم جهود التحول الرقمي في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية والذي يختتم أعماله اليوم الخميس، بحسب بيان من وزارة الاتصالات.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة نوكيا مع "إيتيدا" تنظيم مسابقة سنوية مشتركة للابتكار "هاكاثون"، وبالتعاون مع شبكة مختبرات بل "Bell Labs" التابعة للشركة، حيث ستوفر شركة نوكيا منحا تدريبية للفائزين في المسابقة، بهدف الحصول على خبرات مباشرة في العمل داخل مختبرات الشركة.

كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء أنشطة مشتركة لتعزيز الجهود البحثية وبرامج الابتكار وبناء القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات.

كما اتفق الطرفان على مشاركة أفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات وبناء القدرات والابتكار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.

وفيما يخص مذكرة التفاهم بين شركة "نوكيا" ومعهد تكنولوجيا المعلومات، قالت الوزارة إنه سيتم التعاون لتطوير برامج تدريب لطلبة وخريجي الجامعات من خلال توفير فرص التعلم العملي بملازمة العاملين والمحترفين لمدة 3 أشهر، وذلك للخريجين من الجامعات بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس والقاهرة الكبرى.

كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم معسكر تدريبي لمدة شهر واحد لطلاب الجامعات المذكورة، وذلك بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية وزيارات ميدانية لمباني شركة نوكيا، حيث سيستفيد الطلبة المشاركون من التدريب العملي والاحتكاك بالخبراء من العاملين بالشركة، وفقا للبيان.

وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك التعاون بين الطرفين لتطوير محتوى تعليمي على الإنترنت للوظائف ذات الطلب العالي، حيث سيتم إتاحة التدريب على الإنترنت، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية للشباب المصري.

وقال عمرو طلعت، إن الحكومة حريصة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز وضع مصر على خريطة أبرز المواقع العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن هذا التعاون مع شركة نوكيا العالمية سيساهم في توفير فرص متنوعة للكوادر المصرية الشابة، وبناء كفاءات قادرة على استخدام وتطويع التقنيات البازغة.

وذكر الوزير أن الوزارة تعمل في هذا الإطار من خلال الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لدفع الجهود نحو تعزيز حقل المواهب والمهارات المصري والمنافسة على المستوى العالمي.