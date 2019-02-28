المصرية للاتصالات ونوكيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في إنترنت الأشياء

كتب- محمد علاء الدين:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية، بهدف بناء أول بنية تحتية سحابية في مصر لخدمات إنترنت الأشياء، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة الذي يعقد بمدينة برشلونة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري.

وتعتمد المصرية للاتصالات على شبكة "WING" العالمية لإنترنت الأشياء والتابعة لنوكيا كمنصة لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء لقطاع الأعمال خلال هذا العام.

وقالت وزارة الاتصالات إن مذكرة التفاهم تتضمن قيام الشركتين بمناقشة مبادرات تسويقية مشتركة، والإسراع في تطوير مشروعات إنترنت الأشياء في مصر، وهو ما يؤدي إلى ميكنة المشروعات بما يساعد الشركات على خفض نفقاتها التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات جديدة إلى الأسواق بشكل أسرع.

وتتيح شبكة "WING" للمصرية للاتصالات تقديم خدمات إنترنت الأشياء للشركات على نطاق عالمي، بما يمكن الشركة من الاستفادة من سوق إنترنت الأشياء المتنامي بسرعة وفعالية اعتمادا على نموذج نوكيا "WING" متعدد الخدمات والذي يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء، ونموذج أعمال "الدفع حسب الطلب"، وفقا للوزارة.

وأضافت الوزارة أن شبكة "WING" تمكن الشركة المصرية للاتصالات من توفير خدمة إنترنت الأشياء العالمية بأسعار محليًة تقريبا مقارنة بأسعار التجوال الأكثر تكلفة.

كما شهد عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين الشركتين، بهدف التعاون في تطوير واختبار حالات الاستخدام الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم التعاون بين الشركتين بالتركيز على تطوير الشبكة، فضلا عن تقييم حالات الاستخدام المناسب لتقنية الجيل الخامس في السوق المصري.

وقالت الوزارة إن هذه المذكرة تعد خطوة هامة للشركة المصرية للاتصالات نحو استراتيجيتها للتحول الرقمي، خاصة وأن الشركة تمتلك بالفعل حزمة من الحلول والخدمات الاساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس بأحدث التقنيات العالمية بالشراكة مع شركة نوكيا العالمية، بحسب وصف البيان.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "هذه المذكرة مع شركة نوكيا تمهد الطريق لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، وتشكل تلك الاتفاقية مرحلة جديدة في الشراكة بين الشركتين لتطوير وبناء شبكات الجيل الخامس، بما يسمح للشركة بأداء أدوارها والمساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر".

وأضاف أن "هذه المذكرة تمثل فرصة مثالية لنا للتأكد من جاهزية المصرية للاتصالات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس، ووضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير قدرات الشبكة استعداداً لتكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته المتعددة".