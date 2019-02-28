أسعار الذهب بمصر تتراجع بعد وصولها لأدنى مستوى في أسبوعين عالميًا

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر جنيهًا واحدًا للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك بعد أن بقيت الأسعار العالمية للمعدن الثمين قرب أدنى مستوى في أسبوعين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 646 جنيها مقابل 647 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 554 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 738 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5168 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، مع تعويض الدولار خسائر بعد تصريحات حذرة من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نالت من آمال المستثمرين في إنهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب وعقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1318.31 دولار، و1320.30 دولار للأوقية (الأونصة) على الترتيب، بانخفاض 0.1%.

وكان معدن الملاذ الآمن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير الجاري عند 1316.43 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهبط للمرة الأولى في خمسة أشهر.