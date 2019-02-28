هشام توفيق يوافق للحديد والصلب على بيع قطعة أرض لتسوية مديونية بنك مصر

كتبت- شيماء حفظي:

وافق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على بيع قطعة أرض تابعة لشركة الحديد والصلب المصرية مقابل تسوية مديوينة الشركة لدى بنك مصر، وفقًا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وقالت شركة الحديد والصلب، في بيانها، إن مجلس الإدارة وافق على بيع قطعة أرض بمساحة 200 ألف متر مربع، بحوض الجلخ، إلى بنك مصر بدلا من شركة حلوان للأسمدة، وذلك لسداد مديوينة الشركة لصالح البنك.

وكان مجلس الإدارة أصدر قرار بتاريخ 17 يناير الماضي بالموافقة بشكل مبدئي على بيع قطعة أرض مساحتها 200 ألف متر مربع، لصالح شركة حلوان للأسمدة، وذلك لإنشاء مصنع جديد على الأرض، لكن مجلس الإدارة عدل عن هذا القرار.

وقالت الشركة، إنه سيتم إعادة تقييم قطعة الأرض من الجهات المختصة والمعتمدة من البنك المركزي والواردة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في نوفمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق لتسوية مستحقات بنك مصر، مقابل التنازل عن قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب.

وقالت الشركة، في بيان حينها، إنه تم الاتفاق على بروتوكول لتسوية مستحقات البنك لدى شركة الحديد والصلب والناشئة عن القضية رقم 3374 لسنة 121 قضائية، والقضية رقم 295 لسنة 9 قضائية، اقتصادية القاهرة، والتي أصدرت المحكمة حكمها النهائي بسداد مستحقات البنك البالغة نحو 58.7 مليون دولار للقضيتين، بخلاف فوائد تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وأضافت الشركة، أنه تم الاتفاق على تسوية المديونية مقابل حصول البنك على قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب، وإسقاط كافة الفوائد، وجزء من أصل الدين، مع التنازل عن كافة الدعاوى القضائية والتي يُقدر جانب منها بنحو 6 ملايين دولار أخرى.