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    الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار "القيمة المضافة" إلكترونيا إلى الأحد

    11:12 ص الخميس 28 فبراير 2019
    الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار "القيمة المضافة" إلكترونيا إلى الأحد

    عبد العظيم حسين

    كتب- مصطفى عيد:

    قررت مصلحة الضرائب مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى يوم الأحد المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

    وقال عبد العظيم حسين رئيس المصلحة: "نظرا لأن شهر فبراير 28 يوم فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا حتى يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في جميع مأموريات مصلحة الضرائب بجميع المحافظات بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بحد أقصي اليوم الخميس".

    وأضاف حسين أن ذلك يأتي رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.

    مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين
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