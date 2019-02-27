21 % تراجعا بأرباح السويدي إليكتريك في 2018 مع ارتفاع التكاليف

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة السويدي إليكتريك خلال العام الماضي، بنسبة 21.5% مقارنة بعام 2017، نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة التكاليف، بحسب ما كشفت عنه نتائج أعمال الشركة التي أرسلتها لإدارة البورصة اليوم الأربعاء.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، حققت السويدي إليكتريك صافي أرباح بقيمة 5.1 مليار جنيه في عام 2018 مقابل 6.5 مليار جنيه في 2017.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 42.5 مليار جنيه مقابل 42.9 مليار جنيه في 2017، بتراجع نحو 420 مليون جنيه.

بينما ارتفعت التكاليف إلى 35.3 مليار جنيه خلال العام العام الماضي مقابل 33.9 مليار جنيه في عام 2017، بزيادة نحو 1.4 مليار جنيه.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.