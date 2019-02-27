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    الشرقية للدخان تجدد تعاقدها لتصنيع صنفين من السجائر

    03:52 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    الشرقية للدخان تجدد تعاقدها لتصنيع صنفين من السجائر

    الشرقية للدخان

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها جددت تعاقدها مع شركتي تصنيع سجائر "تارجت" و"بول مول آند فيكتوري".

    وأوضحت الشركة في بيانها أنها وقعت أمس عقد تجديد اتفاقية التصنيع المشترك مع شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، لتصنيع سجائر PALL MALL & VICTORY لمدة 5 سنوات (يونيو 2019 إلى يونيو 2024).

    وأضافت الشركة، أنها وقعت عقد تجديد اتفاقية التصنيع المشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع لتصنيع سجائر TARGET لمدة خمس سنوات أيضًا.

    وتحتكر الشرقية للدخان - التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر في مصر، كما تعمل في نشاط التصنيع للغير.

    الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني السجائر قطاع الأعمال العام صناعة السجائر

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