المدير التنفيذي للمعهد المصرفي: 54 ألف مستفيد من خدماتنا خلال عام

كتبت- منال المصري:

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن عدد المستفيدين من خدمات المعهد المصرفي تجاوز 54 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي بزيادة قدرها 24% عن العام السابق له.

وأضاف خلال جولة صحفية بالمعهد المصرفي اليوم الأربعاء، أن تم تأهيله المستفيدين للعمل في القطاع المصرفي فنيًا وإداريًا ليصبحوا قادرين على التفاعل والتعامل مع الآخرين في سوق العمل .

وبحسب نصير، يتراوح إجمالي عدد المستفيدين في الدورات التدريبية أكثر من 34 ألف مستفيد بزيادة 13% أما الدورات التقييمية وصل عدد المستفيدين إلى ما يقرب من ٢١ مستفيدًا بزيادة 47% عن العام المالي الماضي.

وأضاف أن إجمالي عدد الدورات التدريبية بلغ 1985 دورة بزيادة 24% عن العام السابق كما ارتفعت الساعات التدريبية بزيادة 36% عن العام السابق.

وقال نصير إن من ضمن التطورات التي يشهدها المعهد خلال هذا العام العمل على تطوير كافة البرامج التدريبية والأدوات المساعدة والمناهج المواكبة لكل ما هو جديد في عالم التدريب .

وبحسب نصير فإنه المعهد يحرص على الدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الدولية مثل مؤسسة جي بي مورجان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

وأشار إلى أن المعهد المصرفي شهد في هذا العام إطلاق برنامج تحت اسم "دور البنوك المركزية في ظل سوق متغير - التجربة المصرية" بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تحقيق التكامل الأفريقي التي تسعي إليه مصر تحت رعاية البنك المركزي ووزارة الخارجية.