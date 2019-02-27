البنك الأهلي يفتتح ثالث فروعه للخدمة الإلكترونية في "مول العرب"

كتب- مصطفى عيد:

افتتح البنك الأهلي المصري ثالث فروعه للخدمة الإلكترونية بمول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، وحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح، وداليا الباز نائبي رئيس مجلس إدارة البنك، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وقال البنك الأهلي إنه يسعى من خلال تلك الخطوة إلى توسيع قاعدة الشرائح التي يستهدفها البنك من تلك الخدمة الجديدة، والتي تتيح تقديم بعض الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة، وذلك تعزيزاً لمفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، إن تلك المرحلة من المشروع تشمل إطلاق أربعة فروع بسيتي ستارز بمدينة نصر، والمركز التجاري "Point 90" بالتجمع الخامس، ومول العرب بالسادس من أكتوبر، وسيتي سنتر بالإسكندرية.

وأضاف أنه سيتم تعميم التجربة خلال المراحل القادمة من المشروع لتغطي بشكل كبير المناطق الجغرافية والفئات التي يستهدفها البنك من العملاء، وذلك لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية.

وذكر هشام عكاشة أنه سيتم إضافة خدمات ومنتجات جديدة بشكل مستمر لتلبي احتياجات مختلفة للعملاء، وكذا إجراء المزيد من التطوير وتحسين الخدمات المتاحة بالفعل من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وذلك استنادا إلى الملاحظات من أداء الخدمات المقدمة في المرحلة الأولى.

ويعد البنك الأهلي أول بنك في مصر يقدم فروع الخدمة الإلكتروني "Electronic service branch" للسوق المصرفية المصرية، بحسب البيان.

وتقدم هذه الفروع أحدث الخدمات المالية، وتعمل 7 أيام في الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً بما يلائم فئة العملاء الذين يفضلون الحصول على الخدمات عبر استخدام الوسائل الإلكترونية لما تمثله من سهولة في الاستخدام وسرعة تنفيذ طلباتهم واختيار الوقت الذي يناسبهم.

وقال البنك إن السوق المصري يشهد زيادة مطردة في هذه الفئة من العملاء، وتحول عدد كبير إلى استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تعاملاتهم اليومية، ومثال على ذلك الزيادة المستمرة في عملاء الإنترنت البنكي.

وأضاف أن المجتمع المصري يعد من المجتمعات الشابة، حيث يقع 60% من سكان مصر تحت سن 30 عاما، وهي أعلى الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة.