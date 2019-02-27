تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في مصر، وهو نفس سعر الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 استقر اليوم عند 647 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 555 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 739 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5176 جنيهًا.

وعالميًا، استقر الذهب، اليوم الأربعاء، مع تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التأكيد على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة، بينما حوم البلاديوم قرب مستويات 1550 دولاراً، بحسب رويترز.

وفي الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1327.26 دولار للأوقية، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1329 دولاراً.