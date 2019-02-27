وزارة التجارة: 50 شركة يابانية تزور مصر مارس المقبل

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر حريصة على جذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك والذي تناول الإعداد للزيارة المقبلة لوفد رجال الأعمال اليابانيين لمصر خلال الفترة من 10-12 مارس المقبل والذي يضم ممثلي 50 شركة يابانية.

وأضاف نصار أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين حيث من المقرر أن يلتقى الوفد بعدد من كبار المسئولين المصريين وكذا عقد لقاءات ثنائية بين مجمتعي الأعمال بالبلدين كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأشار نصار إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال يمثل العامل الرئيسي لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين، كما يلعب مجلس الأعمال المصري الياباني دوراً فاعلاً في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوثيق الروابط الصناعية والتجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.

وقال فضل عبد الحميد، أمين عام مجلس الأعمال المصري الياباني أن التوجه الإيجابي الحالي للاقتصاد المصري يمثل حافزاً لمجتمع الأعمال الياباني لضخ إستثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالية.

وأشار عبد الحميد إلى إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون المصري الياباني بالقارة الإفريقية خاصة وأن هناك ما يزيد عن 400 شركة يابانية مهتمه بالإستثمار في القارة السمراء .

وأضاف عبد الحميد أن زيارة الوفد الياباني للقاهرة تعكس رغبة واهتمام الحكومة ومجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري كأحد أهم المقاصد الإستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا .