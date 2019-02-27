مجلة عالمية تختار محمد معيط أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2019

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجلة ذا بنكر "THE BANKER" العالمية التابعة لمؤسسة "فاينانشال تايمز"، فوز محمد معيط وزير المالية بجائزة أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019، متفوقا علي المرشحين الآخرين مثل وزير مالية نيجيريا، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وذكرت المجلة المتخصصة في الشئون المالية والمصرفية أن أسباب اختيارها لمعيط تعود لنجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي وإسهامات الوزير وجهوده في الحفاظ على مسار الإصلاح في الطريق الصحيح، رغم قصر فترة توليه حقيبة وزارة المالية منذ يونيو 2018، بحسب البيان.

وأكدت المجلة أن مصر تبنت ونفذت إصلاحات هيكلية خلال سنوات معدودة تعد الأكثر اتساعا في تاريخها الحديث، وباعتراف الخبراء تمهد هذه الإصلاحات الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقا من أجل مصر رغم ما تسببت فيه من صعوبات على المدى قصير الأجل للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة المالية لعبت دورا طليعيا في قصة الإصلاح، وفقا للبيان.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أبرز إجراءاته تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

كما تضمن البرنامج عددا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلي، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام.

وأشارت المجلة إلى أن المالية العامة في مصر شهدت تحسنا واضحا في الأداء لتحقق لأول مرة منذ 15 عاما فائضا أوليا بالموازنة العامة للعام المالي الماضي، وجاء هذا الفائض في ظل سياسات إصلاح برامج دعم الطاقة والتي شملت الوقود والكهرباء.

وأوضحت أن هذه السياسات تساهم في تقلص فاتورة دعم الطاقة لتنخفض من نحو 4.1% من الناتج المحلي لعام 2017 إلى أقل من 1% من الناتج بحلول عام 2020.

وذكرت "ذا بنكر" أن توقعات المؤسسات العالمية أن تسهم هذه السياسات لترشيد الدعم والتدابير الأخرى التي تبنتها وزارة المالية لاستعادة الانضباط المالي في التخفيف من مستويات الدين العام المرتفعة، مشيرة إلى توقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وأعلنت المجلة أيضا فوز وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني بجائزة أفضل وزير للمالية في العالم وبقارة آسيا لعام 2019، وكذلك فوز وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو بجائزة أفضل وزير للمالية بقارة أوروبا لعام 2019.

كما أعلنت المجلة فوز وزير المالية التشيلي فيليب لاراين بجائزة أفضل وزير للمالية عن قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية لعام 2019، بالإضافة إلى فوز وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بجائزة أفضل وزير للمالية بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2019.