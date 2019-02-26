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"المركزي" يصدر تعليمات جديدة لإعداد القوائم المالية في البنوك

04:52 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
"المركزي" يصدر تعليمات جديدة لإعداد القوائم المالية في البنوك

البنك المركزي

كتبت-منال المصري:

أصدر البنك المركزي اليوم الثلاثاء كتابا دوريا بشأن تعليمات تطبيق المعيار المحاسبي الجديد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).

وألزم المركزي البنوك بإعداد القوائم المالية وفقا للمعيار المحاسبي الجديد (IFRS9) اعتبارا من 2019 وسيكون التطبيق أول يناير للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، أو من أول يوليو للبنوك التي تعد قوائمها المالية أخر يونيو من كل عام.

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