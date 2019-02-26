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الاتصالات تبحث مع فودافون التعاون في المدفوعات الإلكترونية وإنترنت الأشياء

03:45 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
الاتصالات تبحث مع فودافون التعاون في المدفوعات الإلكترونية وإنترنت الأشياء

وزير الاتصالات خلال لقائه مع نيك ريد الرئيس التنفي

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع نيك ريد الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، الخطط المستقبلية للشركة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء، والتعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة للوصول إلى مجتمع لا نقدي وتعزيز الشمول المالي.

وحضر اللقاء ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، حيث يأتي ذلك في إطار مشاركة الوزير في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية.

وناقش الجانبان خطط الشركة لتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات المغلقة وخاصة بعد توقيع هذا الترخيص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال شهر فبراير الجاري، بالإضافة إلى استعراض رؤية الشركة المستقبلية في تقديم خدمات المكالمات الصوتية المحلية.

وأكد الجانبان أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وفودافون واحدة من 4 شركات تقدم خدمات الاتصالات عبر الهاتف المحمول في مصر، والتي تشمل أيضا شركات أورنج، واتصالات، والمصرية للاتصالات.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات- الحكومية- نحو 45% من أسهم شركة فودافون مصر.

عمرو طلعت الاتصالات المدفوعات الإلكترونية شركة فودافون العالمية

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