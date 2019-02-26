على غرار أوروبا.. وزير الاتصالات يبحث إنشاء "جوجل كامبس" في القاهرة

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعم سبل التعاون مع شركة جوجل العالمية، واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية لشركة جوجل العالمية في مصر وأفريقيا.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، تطرق اللقاء إلى بحث التعاون مع الشركة في إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات التكنولوجية الناشئة؛ حيث تدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن ومدريد وبرلين.

كما بحث الجانبان إمكانية التوسع في أعمال الشركة العالمية في مصر من خلال إنشاء مركز تكنولوجي للشركة العالمية في مصر "جوجل بارك".

وشهد اللقاء أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مركز أبحاث لشركة جوجل العالمية في مصر، على غرار المركز الذي تم الإعلان عنه في غانا، والذي تديره شركة جوجل العالمية.

ويضم المركز الذي تديره جوجل في غانا، كبار الباحثين والمهندسين في مجال التعلم الآلي المخصصين لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لتقديم حلول ابتكارية للتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وحضر اللقاء مارك سوكول رئيس البنية التحتية بشركة جوجل العالمية، وجاين ستويل رئيسة قسم الكابلات بالشركة.