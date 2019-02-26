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البورصة تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي مع نهاية تعاملات الثلاثاء

03:03 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
البورصة تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي مع نهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت البورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع، لتواصل تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 14886 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع خلال جلسة اليوم بنحو 77.7 مليون جنيه، و1.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 78.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.06%، إلى مستوى 14946 نقطة، مع اتجاه الأجانب إلى البيع خلال التعاملات.

البورصة المصرية أسهم البورصة

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