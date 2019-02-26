أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الثالث على التوالي

كتيت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، لتواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 647 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 648جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 555 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 739 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب صعودا طفيفا خلال تعاملات اليوم بالأسواق العالمية بفعل انخفاض الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب 0.1 % إلى 1328.11 دولار للأوقية.

في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1331.7 دولار مع استمرار انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.