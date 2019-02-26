رئيس وزراء كوريا: نتطلع للمشاركة في صناعة بناء السفن بمنطقة قناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

أعرب لي ناك-يون رئيس وزراء كوريا الجنوبية، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني والتعليم.

وقال رئيس الوزراء الكوري إن كوريا تود المشاركة مع مصر في صناعة بناء السفن بمنطقة قناة السويس والتي تعد منطقة استراتيجية واعدة، كما إن الشركات الكورية ستستفيد من هذه المشاركة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء كوريا الجنوبية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الثلاثاء، خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية "سول".

وقال مميش إنه يتم التركيز على صناعة بناء السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا مع وجود 3 ترسانات لبناء السفن بالمنطقة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتحتوي على موقع مميز يصل إلى جميع الأسواق من خلال قناة السويس، حيث تتضمن ٦ موانئ بحرية والإقبال كبير عليها لوجود مصادر طاقة وبنية تحتية

وعرض مميش الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخوافز المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى اهتمام المنطقة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات وخاصة مع عودة مرسيدس للعمل بالعين السخنة في منطقة القناة.

وكانت شركة مرسيدس بنز أعلنت الشهر الماضي، قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر، وذلك بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، بحضور وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأعربت وزيرة الاستثمار، خلال اللقاء، عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وتطوير البنية الأساسية على نطاق واسع بما يعزز من بيئة الاستثمار.

واستعرض وزير المالية، خلال اللقاء، جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية.