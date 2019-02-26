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    أسعار الأخشاب تتراجع بنسبة تصل إلى 20% بسبب الركود

    11:51 ص الثلاثاء 26 فبراير 2019
    أسعار الأخشاب تتراجع بنسبة تصل إلى 20% بسبب الركود

    أطنان من الأخشاب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الأخشاب بنسبة تتراوح بين 15 و20% منذ شهر يناير الماضي وحتى الشهر الجاري، بحسب ما ذكره محسن التاجوي، نائب شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي.

    وقال التاجوري، لمصراوي، إن سعر المتر المكعب من خشب الزان تراجع بنحو ألفي جنيه، ليصبح سعره حوالي 10 آلاف جنيه مقابل 12 ألف جنيه، خلال يناير الماضي.

    وتراجع سعر المتر المكعب من خشب سويد موسكي إلى 6.5 ألف جنيه مقابل 7 آلاف جنيه سابقًا، كما تراجع سعر خشب الأبلاكاج مقاس122×244 170 جنيهًا، بحسب نشرة أسعار مواد البناء التي تصدرها وزارة الإسكان.

    وأرجع التاجوري، هذا الانخفاض إلى تراجع الأسعار العالمية، فضلًا عن حالة الركود التي يعاني منها قطاع الأخشاب خلال الفترة الماضية.

    وتوقع التاجوري، ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد إجراء المستوردين تعاقداتهم على الصفقات الجديدة من الخارج خلال العام الجاري.

    أسعار الأخشاب مواد البناء وزارة الإسكان اتحاد الغرف التجارية

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