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    القلعة: بدء التشغيل التجاري لمشروع المصرية للتكرير الربع الثالث من 2019

    11:12 ص الثلاثاء 26 فبراير 2019
    القلعة: بدء التشغيل التجاري لمشروع المصرية للتكرير الربع الثالث من 2019

    أرشيفية لمحطة تكرير تحت الإنشاء

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الثلاثاء في بيان للبورصة إن مشروعها "الشركة المصرية للتكرير" تم استكماله بنسبة 99.28%.

    وأضافت الشركة في البيان أنه تم تشغيل وحدة إنتاج الديزل بنجاح، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وجدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

    وتوقعت الشركة أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثالث من العام الجاري.

    وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

    وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

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