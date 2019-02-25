أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة العربية الأوروبية رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

ارتفعت بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

05:21 م الإثنين 25 فبراير 2019
ارتفعت بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

اسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وأبوظبي الإسلامي عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار بنك كريدي أجريكول بنك مصر البنك الأهلي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان