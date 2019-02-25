1.3 مليار جنيه صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات في 2018

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، أنها حققت زيادة في صافي الربح بنسبة 14.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وبحسب القوائم المالية للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، سجلت "سيدبك" صافي أرباح بقيمة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل نحو 1.13 مليار جنيه في العام السابق عليه.

وحققت الشركة مبيعات خلال العام الماضي بقيمة 5.8 مليار جنيه مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2017 بنسبة زيادة 15.7%.

وقالت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة، إنها تمكنت خلال العام الماضي من بالتعاون مع الشركة القابضة للكيماويات من تحقيق 97% من خطتها الإنتاجية، والوصول بصافي الربح قبل خصم الضرائب بقيمة 1660 مليون جنيه.

وبدأت الشركة في تنفيذ مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين في العام الماضي لتوفير احتياجات السوق المصري وللتصدير للخارج لدعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية، في إطار تنفيذ سياسة الدولة والقيادة السياسية ووزير البترول بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي إطار الخطة القومية للبتروكيماويات.

وذكرت الشركة أنها استطاعت توفير احتياجات السوق المحلي من منتجت الإثيلين والبولي إثيلين، وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملات الأجنبية لسد احتياجات الشركة ودعما للاقتصاد القومي.

وأضافت أنها أنتجت 268 ألف طن من الإثيلين خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 95% من المستهدف، شاملة احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية بكمية 39 ألف طن، كما أنتجت الشركة 218 ألف طن من البولي إثيلين بنسبة تصل إلى 97% من المستهدف.