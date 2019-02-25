المصرية للاتصالات توقع اتفاقية لتطوير خدمات الإنترنت الثابت

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو لتمكين المصرية للاتصالات من تطوير خدمات الإنترنت الثابت، بحسب بيان من الشركة.

وقالت المصرية للاتصالات في البيان إن الاتفاقة تمكنها من تقديم خدمة وظائف الشبكة الافتراضية (NFV) عبر بيئة اتصالات سحابية في تطوير خدمات الإنترنت الثابت ومواصلة خططها في تحديث شبكتها.

وجاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.

وتهدف المصرية للاتصالات من هذا التعاون إلى تطوير شبكتها من أجل تقديم الخدمات بشكل أسرع، وتحسين تجربة العملاء، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها تعمل على تطوير بنيتها التحتية لتقديم التطبيقات باستخدام التقنية الافتراضية والنماذج السحابية المرتبطة بالبنية المعلوماتية لوظائف الشبكات (NFV) في مجال الإنترنت الثابت.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في البيان إن "سعداء بتعميق علاقتنا مع شركة سيسكو حتى نتمكن معا من تحقيق التمثيل الافتراضي لشبكة الإنترنت الثابت مع تحقيق الاستفادة الكاملة من البنية التحتية للاتصالات السحابية".

وأضاف أنه على الرغم من أن التحول إلى الاتصالات السحابية أمر معقد، فإن هذه المنصة المتكاملة والمعتمدة مسبقا ستوفر عمليات أكثر سلاسة.

وأوضح حامد أن مقدمي خدمات الاتصالات المتكاملة والمحمول في حاجة إلى مزيد من المرونة في مراكز البيانات للتعامل بشكل أفضل مع الخدمات الجديدة. كما يجب دعمها لتتماشى بشكل صحيح مع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لضمان تجربة ممتازة للعملاء.

وبحسب حادمد فإن المشغلين في جميع أنحاء العالم يقومون بتحويل شبكاتهم استعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. ومن هنا فإن الشبكة الافتراضية تعد عاملا أساسيا في جاهزية الشبكات.

وقال علي عامر، المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا إن حلول وظائف الشبكة الافتراضية ستساعد الشركة المصرية للاتصالات على تلبية الطلبات المتطورة لعملائها، مع تحقيق التطور السريع ونشر عروض الخدمات الجديدة المبتكرة.