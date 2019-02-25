"أرضك": ضخ مليار جنيه استثمارات في مشروع "زيزينيا المستقبل" خلال 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة "أرضك" للتنمية والاستثمار العقاري، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستضخ مليار جنيه كاستثمارات في مشروع "زيزينيا المستقبل" خلال عام 2019.

وأضافت الشركة أنها انتهت من بيع 60% من المشروع الذي من المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى والثانية منه خلال عام 2020.

وقال أشرف دويدار الرئيس التنفيذي للشركة، إن "مشروعات الشركة تحظى بثقة العملاء نظرا للالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ المشروعات، والالتزام بمواعيد التسليم المحددة وهو ما منحنا الثقة في مواصلة ضخ تستثماراتنا في السوق العقاري المصري من خلال استكمال المرحلة الأولى والثانية من مشروع زيزينيا الجديدة باستثمارات تبلغ مليار جنيه".

ويمتد مشروع "زيزينيا المستقبل" على مساحة 70 فدانا، ويضم 1806 وحدات سكنية تتنوع مساحاتها بين 160 و570 مترا مربعا، كما تمتد المساحات الخضراء "لاند سكيب" على مساحة 80% من المشروع، وفقا لبيان الشركة.

ويضم المشروع منطقة ترفيهية وحدائق ومنتزهات، ومركزا طبيا وناديا، وممشى، وتراك مخصص للدراجات، ومنطقة تجارية، بحسب البيان.

وكانت شركة "أرضك" تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء ٣١٠ فدانا بمدينة المنيا الجديدة على نهر النيل، وذلك لتنفيذ مشروع عمراني متكامل الخدمات بإجمالي استثمارات تقدر بـ 15 مليار جنيه.