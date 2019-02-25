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    14 مليون جنيه لدعم 14 جمعية لتمويل المشروعات متناهية الصغر

    01:06 م الإثنين 25 فبراير 2019
    14 مليون جنيه لدعم 14 جمعية لتمويل المشروعات متناهية الصغر

    خلال مؤتمر توقيع العقود

    كتبت منال المصري:

    وقعت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين عقودًا تمويلية جديدة بقيمة 14 مليون جنيه مع رؤساء مجالس إدارات 14 جمعية أهلية في ٩ محافظات.

    وتهدف العقود، لتمويل المشروعات متناهية الصغر الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة التي تساهم في تشغيل أيدي عاملة من الشباب .

    وتشمل قائمة المحافظات التي استفادت من التمويلات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر والدقهلية والقليوبية والبحيرة والبحر الأحمر والفيوم.

    وقالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن هذه التمويلات تساهم في تنفيذ 2790 مشروع متناهي الصغر وتشترط العقود توجيه 25% من إجمالي هذه التمويلات للمشروعات المملوكة للسيدات بهدف دعمهم اقتصاديا واجتماعيا.

    وأشارت إلى أن هذه التمويلات تمت من خلال اتفاقيات مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع واتفاقية sail الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد واتفاقية الصندوق السعودي.

    وبحسب جامع فإن الجهاز يهدف إلى دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة بالقرى في جميع محافظات الجمهورية لتنمية قدراتهم وتوفير الدعم المالي والفني بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم.

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