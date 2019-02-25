17% زيادة في أرباح اتصالات مصر خلال العام الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفعت إيرادات شركة اتصالات مصر خلال العام الماضي بنسبة 17% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017.

وأظهرت نتائج أعمال مجموعة اتصالات الإماراتية المنشورة أمس أن أرباح وحدتها في مصر بلغت 1.16 مليار درهم إماراتي خلال العام الماضي بزيادة 17% عن عام 2017.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 25.9 مليار درهم إماراتي، حيث تمثل اتصالات مصر نحو 4% من إجمالي أرباح المجموعة، بحسب نتائج أعمال المجموعة.

وارتفعت إيرادات اتصالات مصر خلال العام الماضي بنسبة 13% مقارنة بعام 2017، لتصل الإيرادات إلى 2.7 مليار درهم إماراتي خلال 2018، مقابل 2.5 مليار درهم إماراتي في عام 2017.

وبلغت إجمالي إيرادات مجموعة اتصالات خلال العام الماضي 52.3 مليار درهم إماراتي، مقابل 51.6 مليار درهم إماراتي في عام 2017، وتمثل إيرادات وحدة المجموعة بمصر نحو 5 % من إيرادات المجموعة خلال العام الماضي.

وسيطرت عائدات خدمات الموبايل على الحصة الأكبر من إيرادات اتصالات مصر، حيث مثلت إيرادات نشاط الموبايل 2.4 مليار درهم من إجمالي إيرادات الشركة في العام الماضي، فيما مثلت إيرادات نشاط الإنترنت الثابت 122.7 مليون درهم خلال 2018.

وبلغت استثمارات شركة اتصالات مصر خلال العام الماضي 681 مليون درهم إماراتي، تم توجيههم جميعا لنشر تغطية خدمات الجيل الرابع 4G وفقا للشركة.

وكشفت نتائج الأعمال عن نمو طفيف في إيرادات شركة اتصالات مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 731 مليون درهم مقابل 729 مليون درهم في الربع الثالث من العام ذاته.