خسائر جلوبال تيلكوم تقفز إلى 250 مليون دولار خلال العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

قفزت خسائر شركة جلوبال تيلكوم القابضة خلال العام الماضي بنسبة 216% مقارنة بخسائرها عام 2017.

وقال بيان للشركة أرسلته للبورصة المصرية بلغت خسائرها 250 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018 مقابل 79 مليون دولار خلال الفترة ذاتها في 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 6% لتصل إلى 2.827 مليار دولار مقارنة بعام 2017.

ورغم تحقيق الشركة خسائر خلال العام الماضي، نجحت في التحول للربحية خلال الربع الأخير من العام الماضي لتحقق صافي أرباح بقيمة 98 مليون دولار مقابل خسائر بلغت 136 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2017.

وقالت الشركة إنها خلال الربع الرابع من العام الماضي استمرت في نمو قاعدة العملاء المشتركين بجميع الأسواق، حيث بلغت نسلة النمو السنوية 4.4% لتصلإلى 104.4 مليون عميل.

وتعمل شركة جلوبال تليكوم القابضة في مجال تشغيل شبكات المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتشغل شبكاتها في كل من الجزائر (جيزي)، وباكستان (موبيلينك)، وبنجلاديش (بنجلالينك)، كما تمتلك حصة بطريقة غير مباشرة في كندا (ويند موبايل كندا)، وفي تيلسيل زيمبابوي (زيمبابوي).

ومن خلال شركتها التابعة "تيلسيل جلوب"، تتولى جلوبال تليكوم أيضاً تشغيل شبكات الهاتف المحمول في كل من بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى.