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    ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:55 ص الإثنين 25 فبراير 2019
    ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:
    ارتفعت أسعار كيلو الخيار البلدي واليوسفي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس .
    وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
    وفي المقابل تراجع سعر كيلو الكوسة جنيهًا واحداً في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات.
    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
    أسعار الخضروات:
    الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.
    البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.
    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
    الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.
    الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.
    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7جنيهات.
    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
    الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.
    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
    أسعار الفاكهة:
    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
    اليوسفي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.
    الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.
    الجوافة بين 6 و10جنيهات.
    الرمان بين 5 و8 جنيهات.
    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضر سوق العبور أسعار الفاكهة

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