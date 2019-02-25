ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار كيلو الخيار البلدي واليوسفي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس .
وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
وفي المقابل تراجع سعر كيلو الكوسة جنيهًا واحداً في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.
الجوافة بين 6 و10جنيهات.
الرمان بين 5 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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