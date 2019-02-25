ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الخيار البلدي واليوسفي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس .

وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الكوسة جنيهًا واحداً في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.