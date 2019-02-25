أسعار الذهب ترتفع عالميا بعد تأجيل رسوم أمريكية على سلع صينية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار مقابل اليوان، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2 %إلى 1330.48 دولار للأوقية.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولاراً.

وصعد اليوان 0.6% في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترامب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقوة اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم، وفقًا للوكالة.

وقال ترامب، أمس، إنه سيؤجل زيادة في الرسوم على السلع الصينية كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبرراً ذلك بإحراز "تقدم كبير" في محادثات التجارة الأمريكية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقي بنظيره الصيني لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وقال جيفري، هالي كبير محللي السوق في أواندا ، "إن الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترامب مهلة الرسوم".

وتابع جيفري، أن الذهب مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم، مضيفًا أن الضغوط لن تكون مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة، وفقًا لرويترز.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعًا بعجز حاد في المعروض، وزاد المعدن 0.5% في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4% مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر الجاري.