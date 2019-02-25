أسعار الدولار تهبط ببنكي التعمير والإسكان والبركة وتصعد بـ"قناة السويس"

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التعمير والإسكان والبركة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي التعمير والإسكان والبركة إلى 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.