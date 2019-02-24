أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش واحد وقرشين في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وانخفض سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي قرشا واحدا إلى 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول إلى 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان والبركة عند 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.