أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بمصر، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب عيار 21 تراجعت اليوم إلى 649 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 556 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 742 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5192 جنيهًا.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية، والتي أغلقت تعاملاتها أول أمس الجمعة، على ارتفاع أسعار الذهب مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لوكالة رويترز.