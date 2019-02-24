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    23 % تراجعا في خسائر "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" في 2018

    02:46 م الأحد 24 فبراير 2019
    23 % تراجعا في خسائر "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" في 2018

    أرشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها حققت تراجعا في صافي الخسائر بنسبة 23% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

    وأضافت الشركة أنها حققت صافي خسائر مجمعة بقيمة 394 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل صافي خسائر 514 مليون جنيه في عام 2017.

    وبلغ صافي المبيعات المجمعة للشركة 2 مليار و866 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 2 مليار و853 مليون جنيه في العام قبل الماضي بزيادة 13 مليون جنيه.

    وأشارت الشركة إلى انخفاض إنتاجها من الأسمنت خلال العام الماضي بنسبة 8%، حيث بلغ الإنتاج مليونا و619 ألف طن مقابل مليون و751 ألف طن خلال عام 2017.

    وبلغ إجمالي تسليمات الأسمنت المحلي من الشركة مليونا و620 ألف طن في عام 2018 مقابل مليون و929 ألف طن خلال 2017، بتراجع 309 آلاف طن بنسبة 16%، وفقا للبيان.

    وبلغ إنتاج الشركة من الكلينكر مليونا و176 ألف طن خلال العام الماضي مقابل مليون و402 ألف طن بانخفاض 226 ألف طن بنسبة 16%.

    شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند البورصة الأسمنت الكلينكر

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